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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1836 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе The New York Sale за 21000 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
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  • Heritage (2)
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  • Русское Наследие (3)
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12465 RUB
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - September 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1836 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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