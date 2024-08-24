Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1836 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе The New York Sale за 21000 USD. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12465 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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