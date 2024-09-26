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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
44773 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полтина 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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