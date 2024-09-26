Полтина 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность PROOF (6) UNC (21) AU (38) XF (10) VF (19) F (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (1) MS62 (8) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (8) AU55 (6) AU53 (4) AU50 (4) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (2) PF65 (1) PF63 (4) DETAILS (9) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (32) ННР (9) RNGA (3)

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