Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
44773 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
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