Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4928 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2006.

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