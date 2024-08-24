Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 615,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4928 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
1009 $
Цена в валюте аукциона 78000 RUB
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Nuance Auction Galleries, Inc.
Дата 16 мая 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 27 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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