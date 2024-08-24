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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 615,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4928 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
1009 $
Цена в валюте аукциона 78000 RUB
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Nuance Auction Galleries, Inc. - May 16, 2015
Продавец Nuance Auction Galleries, Inc.
Дата 16 мая 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Numismatica Ranieri - April 27, 2014
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 27 апреля 2014
Сохранность XF
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1847 "Орел 1845-1846" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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