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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846". Венок 6 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 6 звеньев

Аверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" Венок 6 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" Венок 6 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 615,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Венок 6 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (2)
  • Александр (2)
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1847 "Орел 1845-1846" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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