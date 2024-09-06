Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846". Венок 6 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 6 звеньев
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 615,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Венок 6 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (2)
- Александр (2)
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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