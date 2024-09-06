Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1845-1846". Венок 6 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Венок 6 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2016.

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