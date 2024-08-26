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Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Большой бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером. Большой бант
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,621
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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