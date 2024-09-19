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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 104,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1837 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе SINCONA AG за 47000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4671 RUB
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1837 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1837 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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