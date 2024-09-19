Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1837 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 104,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1837 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе SINCONA AG за 47000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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