Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1843". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1843" со знаком СПБ АЧ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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