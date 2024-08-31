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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1843". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1843" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1843" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 214,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1843" со знаком СПБ АЧ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
45989 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1843" на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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