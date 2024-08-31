Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1843". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 214,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1843" со знаком СПБ АЧ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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