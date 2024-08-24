Полтина 1852 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1852 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность PROOF (2) UNC (20) AU (51) XF (38) VF (27) F (1) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS63 (5) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (4) AU53 (7) AU50 (6) XF45 (6) VF35 (3) VF30 (1) PF65 (1) DETAILS (5) PL (1) Сервис NGC (19) ННР (1) RNGA (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

AURORA (7)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (3)

COINSNET (5)

GGN (1)

Gorny & Mosch (4)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (7)

Katz (9)

Künker (7)

La Galerie Numismatique (3)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (4)

Numedux (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (9)

Rare Coins (10)

Rauch (6)

RedSquare (2)

Russiancoin (2)

SINCONA (2)

Teutoburger (2)

VL Nummus (1)

WAG (2)

WCN (2)

Wójcicki (1)

Александр (22)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (9)

Русское Наследие (1)