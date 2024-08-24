Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1852 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 720,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1852 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
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Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
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