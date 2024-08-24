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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1852 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1852 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1852 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 720,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1852 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1852 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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