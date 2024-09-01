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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 274,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
742 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полтина 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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