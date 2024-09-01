Полтина 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) AU (11) XF (27) VF (48) F (5) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF25 (3) VF20 (1) F15 (1) Сервис ННР (1) NGC (1)

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