Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 274,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
742 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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