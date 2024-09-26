Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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