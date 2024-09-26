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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 615,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • New York Sale (1)
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  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 9750 RUB
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
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Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия Полтина 1847 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1847 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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