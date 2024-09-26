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Полтина 1847 года СПБ ПА "Орел 1848-1858". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 615,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 9750 RUB
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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