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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1838 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,113

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1838 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе SINCONA AG за 325000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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Россия Полтина 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
215401 $
Цена в валюте аукциона 200000 CHF
Россия Полтина 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
341796 $
Цена в валюте аукциона 325000 CHF
Россия Полтина 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полтина 1838 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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