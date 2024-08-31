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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)

Разновидность: Щит касается короны

Аверс монеты - Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Александр за 13200 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
932 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
2634 $
Цена в валюте аукциона 234000 RUB
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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