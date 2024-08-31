Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)
Разновидность: Щит касается короны
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 290,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Александр за 13200 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (11)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- La Galerie Numismatique (2)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- SINCONA (1)
- Александр (8)
- Знак (1)
- Империя (8)
- Имперская монета (7)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
2634 $
Цена в валюте аукциона 234000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полтина 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск