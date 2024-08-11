Полтина 1849 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1849 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (3) UNC (43) AU (31) XF (47) VF (9) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (17) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (10) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (2) Сервис NGC (16) PCGS (7) ННР (5) RNGA (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (8)

BAC (8)

Baldwin's (3)

COINSNET (2)

Gorny & Mosch (4)

Grün (1)

Heritage (2)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Künker (11)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (2)

Münzenonline (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (3)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (8)

Rare Coins (9)

Rauch (2)

Russiancoin (7)

SINCONA (5)

Spink (1)

Stary Sklep (1)

Stephen Album (1)

Universum Coins GmbH (2)

WAG (3)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (1)

Александр (22)

Империя (4)

Имперская монета (5)

Монеты и Медали (3)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (5)