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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1849 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1849 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1849 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1849 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Россия Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1849 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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