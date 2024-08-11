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Полтина 1849 года СПБ ПА "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1849 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность XF
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Сохранность MS62 NGC
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Дата 1 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Сохранность MS62 ННР
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