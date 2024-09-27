Полтина 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1840 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность UNC (17) AU (28) XF (32) VF (19) F (4) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (3) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (5) VF35 (2) VF30 (1) F15 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (1) NGC (7) RNGA (2) PCGS (2) ANACS (1)

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