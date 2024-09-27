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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 960,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1840 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 181 EUR
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1840 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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