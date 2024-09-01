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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1852 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1852 года СПБ HI "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1852 года СПБ HI "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1852 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Heritage - October 8, 2020
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Heritage - October 8, 2020
Продавец Heritage
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MUNZE - October 16, 2019
Продавец MUNZE
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Россия Полтина 1852 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1852 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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