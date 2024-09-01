Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1852 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1852 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF63 RNGA
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Полтина 1852 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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