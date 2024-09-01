Полтина 1852 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1852 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (2) UNC (6) AU (12) XF (11) VF (3) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) PF63 (2) DETAILS (1) Сервис RNGA (2) NGC (1)

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