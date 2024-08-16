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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1846 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
1556 $
Цена в валюте аукциона 138853 RUB
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF30
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Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1846" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1846 "Орел 1845-1846" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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