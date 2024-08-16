Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1846 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
1556 $
Цена в валюте аукциона 138853 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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