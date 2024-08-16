Полтина 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1846" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1846 года "Орел 1845-1846" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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