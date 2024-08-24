Полтина 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1832 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 29000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

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