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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1832 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 29000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25862 RUB
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF62 RNGA
Цена
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия Полтина 1832 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1832 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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