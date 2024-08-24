Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1832 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1832 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 29000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25862 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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