Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 880,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7501 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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