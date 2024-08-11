Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1829 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 880,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1829 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (14)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (8)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (3)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (1)
  • Janas (1)
  • Katz (18)
  • Künker (15)
  • La Galerie Numismatique (8)
  • MUNZE (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Niemczyk (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (19)
  • Rauch (5)
  • Russiancoin (8)
  • SINCONA (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (43)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (2)
  • Империя (12)
  • Имперская монета (19)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (6)
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7501 RUB
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность G
Цена
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1829 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1829 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск