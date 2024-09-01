Полтина 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1833 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9331 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 39000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность PROOF (4) UNC (4) AU (15) XF (12) VF (13) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (2) VF35 (3) VF30 (1) PF64 (2) DETAILS (2) Сервис PCGS (3) NGC (1)

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