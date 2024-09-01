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Полтина 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 82,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1833 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9331 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 39000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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