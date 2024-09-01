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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1833 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9331 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 39000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 32500 RUB
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU58
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1833 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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