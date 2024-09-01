Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1846 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 308,413
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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