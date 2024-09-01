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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1846 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1846 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1846 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 308,413

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 171 EUR
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 82 EUR
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия Полтина 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1846 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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