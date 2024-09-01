Полтина 1846 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (22) AU (39) XF (67) VF (56) F (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (5) AU58 (8) AU55 (9) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (5) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (3) Сервис NGC (13) RNGA (4) PCGS (2)

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