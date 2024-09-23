Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Большой бант (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 60000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

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