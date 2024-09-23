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Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Большой бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой. Большой бант
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,621
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 60000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
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