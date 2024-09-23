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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Большой бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой. Большой бант

Аверс монеты - Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,621

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 60000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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