Полтина 1854 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1854 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

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