Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1854 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 440,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1854 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Eretz Auctions
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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