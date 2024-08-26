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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1854 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1854 года СПБ HI "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1854 года СПБ HI "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 440,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1854 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Eretz Auctions - June 8, 2022
Продавец Eretz Auctions
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1854 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1854 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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