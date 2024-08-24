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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)

Разновидность: Щит не касается короны

Аверс монеты - Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит не касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит не касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе The New York Sale за 31000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Gorny & Mosch (1)
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  • Künker (7)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (5)
  • WCN (1)
  • Александр (6)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
31000 $
Цена в валюте аукциона 31000 USD
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Janas - March 21, 2020
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Россия Полтина 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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