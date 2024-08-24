Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе The New York Sale за 31000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность PROOF (3) UNC (11) AU (5) XF (4) VF (6) F (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS63 (4) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (1) VF30 (3) PF66 (1) PF64 (1) Сервис NGC (6) PCGS (2) RNGA (1)

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