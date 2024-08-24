Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит не касается короны (Россия, Николай I)
Разновидность: Щит не касается короны
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 290,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит не касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе The New York Sale за 31000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
31000 $
Цена в валюте аукциона 31000 USD
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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