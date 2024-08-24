Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1835 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе The New York Sale за 35000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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