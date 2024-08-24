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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1835 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе The New York Sale за 35000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - December 20, 2015
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1835 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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