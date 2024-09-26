Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Малый бант (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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