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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Малый бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером. Малый бант

Аверс монеты - Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,621

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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