Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Малый бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером. Малый бант
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,621
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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