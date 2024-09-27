Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1855 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 756,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (301)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1855 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1767 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Сохранность MS65 ННР
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Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Сохранность XF
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Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 13 октября 2023
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