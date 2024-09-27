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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1855 года СПБ HI "Орел 1848-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1855 года СПБ HI "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1855 года СПБ HI "Орел 1848-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 756,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (301)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1855 года "Орел 1848-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1767 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Heritage - November 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS63 NGS
Цена
Россия Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1855 "Орел 1848-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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