20 копеек - 40 грошей 1843 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1843 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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