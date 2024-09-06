Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1843 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 36,928
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1843 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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