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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1843 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1843 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1843 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 36,928

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1843 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1843 MW на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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