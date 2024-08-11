Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1843 года
Серебряные монеты (Российское правление)
Пробные монеты (Николай I)
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1000 $
Продажи
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1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев
Средняя цена 2300 $
Продажи
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1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1100 $
Продажи
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1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Венок 7 звеньев
Средняя цена 460 $
Продажи
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Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Большой бант
Средняя цена 720 $
Продажи
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Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Малый бант
Средняя цена 830 $
Продажи
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