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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1843 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1843 MW
Средняя цена 720 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1843 MW
Средняя цена 500 $
Продажи
0 19

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Венок 7 звеньев
Средняя цена 460 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Большой бант
Средняя цена 720 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Малый бант
Средняя цена 830 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Большой бант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Малый бант
Средняя цена 380 $
Продажи
0 46
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