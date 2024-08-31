1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе AURORA за 290000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность UNC (8) AU (14) XF (39) VF (25) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (6) VF30 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (5) RNGA (2) PCGS (1)

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