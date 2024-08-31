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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером. Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 267,063

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе AURORA за 290000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3237 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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