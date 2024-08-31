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1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером. Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 267,063
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе AURORA за 290000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 5 июля 2023
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Дата 6 октября 2022
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