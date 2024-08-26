25 копеек - 50 грошей 1843 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1843 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

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