Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1843 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 27,616
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1843 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
9600 $
Цена в валюте аукциона 9600 USD
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
Цена
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Где продать?
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