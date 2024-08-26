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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1843 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1843 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1843 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 27,616

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1843 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
9600 $
Цена в валюте аукциона 9600 USD
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Знак - January 26, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 25 копеек - 50 грошей 1843 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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