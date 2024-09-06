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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером. Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 267,063

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 272 EUR
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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