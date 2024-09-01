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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 267,063

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 1075 PLN
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5597 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - January 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - July 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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