1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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