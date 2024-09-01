Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 267,063
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 1075 PLN
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5597 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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