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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 267,063

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе ОЛНЗ за 370000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
4009 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия 1 рубль 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF30
Цена
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