1 рубль 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе ОЛНЗ за 370000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2024.

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