Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,520,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 700 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- CoinsNB (1)
- COINSTORE (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Meister & Sonntag (1)
- MS67 (4)
- MUNZE (6)
- Rare Coins (3)
- Russiancoin (18)
- SINCONA (1)
- Александр (6)
- Денга1700 (3)
- Империя (3)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск