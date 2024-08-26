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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,520,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 700 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 ЕМ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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