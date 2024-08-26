1 копейка 1843 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

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