Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1843 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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