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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1843 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1843 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1843 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 копейка 1843 СПМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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