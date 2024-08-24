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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1843 года "Орел 1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе MUNZE за 72500 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 17200 RUB
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 62000 RUB
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1842" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1843 "Орел 1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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