Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1843 года "Орел 1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе MUNZE за 72500 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 17200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 62000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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