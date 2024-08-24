10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1843 года "Орел 1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе MUNZE за 72500 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.

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