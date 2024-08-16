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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1843 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1832-1844" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1843 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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