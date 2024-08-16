Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1843 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF25
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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