Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1843 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,852,100
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1843 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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