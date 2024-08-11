Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1843 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1843 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1843 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,852,100

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1843 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • Felzmann (3)
  • Goldberg (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (3)
  • Hermes Auctions (1)
  • ICE (1)
  • Katz (5)
  • Künker (11)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (2)
  • Renaissance Auctions LLC (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WCN (4)
  • Александр (8)
  • Знак (2)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (6)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1843 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1843 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск