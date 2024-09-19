2 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русское Наследие за 270000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

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