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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1843 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1843 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1843 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 172,335

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1843 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
14494 $
Цена в валюте аукциона 1250000 RUB
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 3 рубля 1843 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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