Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1843 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 172,335
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1843 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
14494 $
Цена в валюте аукциона 1250000 RUB
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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