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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,664,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1843 ЕМ на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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