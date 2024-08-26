Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,664,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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