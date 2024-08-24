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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,320,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF66
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Империя - October 17, 2008
Продавец Империя
Дата 17 октября 2008
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1843 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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