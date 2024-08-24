Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,320,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF66
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 октября 2008
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1843 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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