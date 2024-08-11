Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1843 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,498,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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