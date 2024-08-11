1 копейка 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность UNC (10) AU (11) XF (16) VF (9) F (2) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (2) MS60 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (2) BN (3) Сервис ННР (1) RNGA (1) NGC (1)

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