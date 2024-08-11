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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,498,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1843 СМ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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