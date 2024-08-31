1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе MS67 за 1600000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (127) AU (162) XF (216) VF (72) Нет оценки (44) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (8) MS65 (10) MS64 (2) MS63 (25) MS62 (20) MS61 (12) MS60 (7) AU58 (22) AU55 (22) AU53 (11) AU50 (13) XF45 (32) XF40 (11) VF35 (6) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) PF63 (1) DETAILS (17) Сервис NGC (85) RNGA (21) PCGS (7) ННР (9) NNC (3)

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