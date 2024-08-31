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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,320,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (626) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе MS67 за 1600000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7026 $
Цена в валюте аукциона 620000 RUB
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1843 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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