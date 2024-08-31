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1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,320,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (626) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ АЧ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе MS67 за 1600000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7026 $
Цена в валюте аукциона 620000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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