2 копейки 1843 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (5) AU (21) XF (14) VF (12) F (2) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) AU58 (5) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (2) RB (1) BN (7) Сервис NGC (5) ННР (2)

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