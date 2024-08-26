Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1843 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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