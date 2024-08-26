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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1843 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1843 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1843 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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