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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе SINCONA AG за 160 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF40
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Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1843 СМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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