Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе SINCONA AG за 160 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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