1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 12000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность UNC (55) AU (47) XF (73) VF (26) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (4) MS63 (8) MS62 (9) MS61 (6) MS60 (2) AU58 (7) AU55 (13) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (2) DETAILS (8) PL (1) Сервис NGC (27) RNGA (4) ННР (7) PCGS (2)

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