Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,320,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 12000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1843 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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