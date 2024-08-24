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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1843 года СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,320,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1843 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 12000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF35 RNGA
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1843 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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