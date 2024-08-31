Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1843 года "Орел 1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 380000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
2910 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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