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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1843 года "Орел 1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 380000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Universum Coins GmbH (2)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
2910 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1844" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1843 "Орел 1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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