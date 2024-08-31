10 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1844" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1843 года "Орел 1844" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 380000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

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