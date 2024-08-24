Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
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Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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