1/4 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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