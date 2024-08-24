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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1842 СПМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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