1/4 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

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