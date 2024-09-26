Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Где продать?
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